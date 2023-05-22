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22 мая 2023, 15:58 Читати українською

Криптобиржа Hotbit объявила о закрытии

Криптобиржа Hotbit объявила о закрытии, операции на платформе были остановлены в 7:00 22 мая. В своем сообщении команда биржи просит всех пользователей вывести свои оставшиеся активы до 07:00 21 июня.

Криптобиржа Hotbit объявила о закрытии, операции на платформе были остановлены в 7:00 22 мая.

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Причина закрытия биржи

Централизованная биржа (CEX) Hotbit была основана в начале 2018 года. С тех пор, по ее данным, сервисами площадки воспользовались около 5 млн человек со всего мира.

Решение о закрытии основано на нескольких причинах. Первой из них команда платформы назвала ухудшение условий работы из-за приостановки операций летом 2022 года во время расследования в отношении одного из ее бывших сотрудников, а также из-за оттока средств с централизованных платформ в результате краха FTX и ряда банкротств банков в США.

Другой причиной, по словам Hotbit, стало изменение тенденций в криптоиндустрии. В сообщении отмечается, что отрасль начала развиваться в двух направлениях: часть участников принимают правила регулирования, другая часть становится более децентрализованной.

«Централизованные биржи становятся все более громоздкими, с очень сложными и взаимосвязанными бизнесами, которым трудно соответствовать регуляторным нормам или стандартам децентрализации, и они вряд ли будут соответствовать долгосрочным тенденциям», — считает команда Hotbit.

Кроме того, из-за неопределенности в отрасли возникает много рисков, говорится в объявлении. Биржа поддерживала более 2 тыс. цифровых валют, теперь команда Hotbit признала, что операционная модель поддержки широкого спектра активов неустойчива с точки зрения управления рисками.

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Остановка операций и блокировка средств Hotbit правоохранительными органами в августе 2022 года произошла из-за расследования в отношении бывшего менеджера биржи, который уволился из нее в апреле 2022 года.

Как позже сообщала платформа, бывший сотрудник присоединился к проекту GameFi в 2021 году во время работы в Hotbit, что было серьезным нарушением внутренних правил биржи. Расследование велось в отношении GameFi, но подозрения пали и на Hotbit, часть средств которой была заморожена.

Процесс расследования проходил очень медленно, объяснила биржа, и, несмотря на то что нарушений закона со стороны Hotbit не выявили, замороженные активы не могли быть быстро разблокированы по правилам судебного разбирательства. Это вызвало проблемы с ликвидностью на Hotbit.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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