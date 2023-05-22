Аналитик RoboForex: курс ВВП-варрантов Украины возобновил рост

С самого утра понедельника курс ВВП-варрантов Украины продолжает расти, достигнув отметки в 27,60% от номинала. Аналитик напоминает, что эти бумаги были эмитированы нашей страной 8 лет назад и выплаты по ним «привязаны» к темпам роста ВВП. Неудивительно, что инвесторы в условиях вооруженного конфликта весьма пессимистично относятся к возможности его увеличения. Однако падение ВВП по итогам 2022 года оказалось существенно меньше первоначальных прогнозов, что дает основания ожидать восстановительного роста в текущем году. Тем не менее, остается множество вопросов к Кабмину, который накануне военного вторжения активно выкупал ВВП-варранты с рынка в ущерб интересов Украины. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex .

Помесячная динамика экспорта Украины представлена на диаграмме ниже.

Курс ВВП-варрантов Украины (%). Источник: teletrader.com.

До начала военного противостояния справедливая цена этих бумаг, по мнению аналитиков JPMorgan, находилась на уровне 130,00%. В зависимости от итогов конфликта данный прогноз может быть пересмотрен. Исходя из текущей динамики котировок, стоимость этих бумаг может вырасти до 30,00%. Стоит отметить, что объем торгов ВВП-варрантами чрезвычайно мал — крупные институциональные игроки не проявляют к ним интереса. Вероятно, по окончанию боевых действий Кабмин выкупит варранты в интересах международных партнеров. Так как выплат по ним с высокой вероятностью не будет еще достаточно долго.

Кредитно-дефолтные свопы Украины CDS (б. п.). Источник: dragon-capital.com

После первого и единственного на сегодняшний момент раунда переговоров между делегациями Украины и РФ в Белоруссии котировки кредитно-дефолтных свопов нашей страны CDS (финансового инструмента для страховки от дефолта эмитента облигаций) начали снижаться. График демонстрирует их «обвал» до 64,39%. После успехов ВСУ в Харьковской области и под Херсоном настроения инвесторов существенно улучшились. Текущие значения курсов CDS уже давно выше рекордных отметок 2015 года, когда в ОРДЛО шли активные боевые действия и украинская делегация вела переговоры о реструктуризации внешнего долга страны. В итоге с середины августа прошлого года график практически статичен.

На наличном валютном рынке гривна к доллару США закрепилась под уровнем 37,60, а евро достиг отметки 40,80. Проблемы с экспортом сельхозпродукции лишь усугубляют ситуацию, так как снижается выручка в иностранных валютах.