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22 мая 2023, 13:15 Читати українською

Из-за обстрелов есть обесточивание в четырех областях — Минэнерго

В Донецкой области из-за артобстрелов обесточены 10 населенных пунктов, без энергоснабжения две шахты. Об этом заявили в Минэнерго.

В Донецкой области из-за артобстрелов обесточены 10 населенных пунктов, без энергоснабжения две шахты.
Фото: mind.ua

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Отсутствие электроэнергии

В результате обстрелов повреждение сетевой инфраструктуры — в Днепропетровской области было обесточено 24 населенных пункта. Продолжаются восстановительные работы.

«В Запорожской области в результате обстрелов и из-за повреждения оборудования на подстанциях без света остались 246,6 тысячи потребителей. В настоящее время большинство потребителей заживлено.

В Донецкой области из-за артобстрелов обесточены 10 населенных пунктов, без энергоснабжения две шахты. Зафиксировано попадание рядом с электроподстанцией, персонал не пострадал", — отчитываются в министерстве.

При этом в Херсонской области из-за обстрелов обесточено 24,5 тысяч потребителей. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности.

«Несмотря на сверхсложную ситуацию после обстрелов, энергетическая система работает стабильно. Ограничения для бытовых потребителей не применяются.

Экспорт электроэнергии на текущие сутки составляет: в Молдову — 100 МВт, Польшу — 100 МВт. Импорт на 22 мая не планируется", — добавили в ведомстве.

Также министерство отчиталось о ситуации в газовой отрасли. За двое суток объем газа в хранилищах вырос почти на 70 миллионов кубометров. Запасы голубого топлива достаточны — более 9,2 миллиарда кубических метров.

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Источник: Минфин
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