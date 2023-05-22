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22 мая 2023, 12:53 Читати українською

Весенняя подзарядка депозитов подошла к концу. Победители получают подарки

Наша депозитная весенняя акция подошла к концу. Подводим итоги.

Наша депозитная весенняя акция подошла к концу.

Кто победил в акции «Весенняя подзарядка депозитов»

Призы, которые разыгрывались во время акции, получили 35 наших читателей. Пятнадцать из них выиграли 50 тысяч гривен.

Пятеро получили возможность пройти обучение в Академии «Минфин», причем выбрать любой курс по своему вкусу.

И десять — принять участие в нашем ежегодном большом ивенте «Жить на проценты», во время которого они смогут пообщаться с известными инвесторами, и получить полезные советы.

Первые три победителя получили призы на сумму 32,5 тысячи грн.

1 место — Сергей, который оформил депозит в банке Кредит Днепр и получил приз в 15 тысяч грн;

2 место — Людмила (Кредит Днепр), получила денежный приз в 10 тысяч грн;

3 место — Владимир. Он оформил депозитный вклад в банке Глобус и выиграл 7,5 тысячи гривен.

Четвертое и пятое место получили Елена и Павел. Елена выиграла 5 тысяч грн, Павел — 2,5 тысячи грн. Оба оформили депозитные вклады в банке Кредит Днепр.

Еще десять наших читателей воспользовались весенней акцией и выиграли каждый по 1 тысячи грн в дополнение к бонусу от «Минфина». Пятеро получили возможность пройти обучающий курс в нашей Академии, а 15 — билеты на предстоящую конференцию от «Минфина» — «Жить на проценты».

Благодарим вас за то, что выбираете «Минфин», чтобы узнавать самые актуальные экономические новости.

Оставайтесь с нами и следите за новыми акциями, которые помогут вам сэкономить и приумножить ваше состояние. А также получить новые знания об инвестициях, которые вам точно пригодятся.

Найдите именно ваш депозит: следите за имеющимися предложениями в нашем «Бонусе к депозиту».

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Dmitrik7
Dmitrik7
22 мая 2023, 12:59
#
Теперь ждем «летнюю разрядку»
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