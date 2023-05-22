Фондовый рынок и возможный дефолт в США: что нужно знать утром

Американские акции выросли по итогам недели

S&P 500 прибавил 1,6%, высокотехнологичный Nasdaq — 3%, а индекс Dow Jones — 0,4%.

Фондовый рынок США продолжает расти во главе с акциями технологических компаний, несмотря на нерешенные вопросы с американским госдолгом и высокой инфляцией, замечает CNBC News.

Между тем, стратег из Bank of America Савита Субраманиан в воскресенье повысила целевой уровень S&P 500 на конец года с 4000 до 4300, заявив, что акцент американских компаний на эффективности сделает их прибыль более стабильной.

Акции Азиатско-Тихоокеанского региона закончили неделю разнонаправленно

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос на 0,6%, японский Nikkei прибавил 4,8%, южнокорейский Kospi подорожал на 2,6%, китайский Shanghai Composite увеличился на 0,3%, а сингапурский STI и гонконгский Hang Seng снизились на 0,2% и 0,9% соответственно. В понедельник рынки Азии преимущественно растут.

Продолжающиеся переговоры по поводу повышения потолка госдолга США, а также сохраняющиеся опасения относительно американского банковского сектора сдерживали настроения в Азии на прошлой неделе.

Переговоры по потолку государственного долга США продолжатся сегодня

По данным NBC News, президент Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти встретятся лично в Белом доме в понедельник, чтобы возобновить переговоры о возможном повышении потолка долга.

Между тем, Маккарти сообщил, что в воскресенье у него был «продуктивный» разговор с Байденом.

Поднятие потолка госдолга необходимо правительству США для покрытия обязательств по расходам, которые ранее были одобрены американским Конгрессом и президентом.

Кроме того, повышение потолка госдолга необходимо, чтобы предотвратить возможный дефолт США, который, по подсчетам экспертов, может произойти через 10 дней.

Инвесторы ищут убежища на развивающихся рынках, поскольку США угрожает рецессия

Согласно последнему исследованию Markets Live Pulse, инвесторы планируют увеличить ставки на развивающихся рынках на фоне растущих опасений по поводу возможного начала рецессии в США.

Около 61% из 234 опрошенных управляющих капиталом, аналитиков и трейдеров заявили, что ожидают увеличения вложений в активы развивающихся стран в течение следующих 12 месяцев, даже несмотря на рост опасений по поводу потенциального спада глобальной экономики.

Все больше инвесторов ожидает, что борьба ФРС США с инфляцией приведет страну к рецессии, замечает Bloomberg.