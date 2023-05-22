За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 720 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 203880 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
720 российских оккупантов, 2 танка и 8 БПЛА. Потери врага за 22 мая
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Потери врага
- личного состава — около 203 880 (+720) человек ликвидировано,
- танков — 3785 (+2) ед.,
- боевых бронированных машин — 7407 (+9) ед.,
- артиллерийских систем — 3278 (+20) ед.,
- РСЗО — 565 (+1) ед.,
- средства ПВО — 327 (+0) ед.,
- самолетов — 309 (+1) ед.,
- вертолетов — 294 (+0) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2830 (+8),
- крылатые ракеты — 1011 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6129 (+14) ед.,
- специальная техника — 427 (+2).
Источник: Минфин
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