Гривна укрепилась к евро на 3 копейки. Официальный курс валют

22 мая европейская валюта подешевела на 3 копейки. НБУ установил официальный курс на уровне 39,51 гривны за евро . По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне. Об этом свидетельствуют данные НБУ .

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Валютный рынок

19 мая НБУ установил официальный курс на уровне 39,54 гривны за евро.

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожало на 5 копеек в покупке и продаже.

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