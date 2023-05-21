Власти швейцарского кантона Цуг повысили минимальный порог выплачиваемых в биткоине и Ethereum налогов со 100 000 CHF до 1 500 000 CHF ($1,67 млн). Об этом пишет Forklog со ссылкой на The Block.
В Швейцарии повысили порог для уплаты налогов в биткоине
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Что известно
Местные резиденты получили возможность выплаты налогов в упомянутых криптовалютах в 2021 году. Инициативу анонсировали в сентябре 2020 года.
Партнером властей выступила Bitcoin Suisse. Компания конвертирует цифровые активы в швейцарские франки. За период действия такой возможности власти Цуга собрали 2 млн CHF ($2,22 млн) в рамках 150 операций.
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Напомним
В ноябре 2022 года власти Швейцарии ввели верификацию при осуществлении криптовалютных операций на сумму более 1000 CHF ($1110).
Ранее стало известно, что швейцарский город Лугано сделает биткоин, Tether и городской токен LVGA «де-факто» законными платежными средствами.
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