В Швейцарии повысили порог для уплаты налогов в биткоине

Власти швейцарского кантона Цуг повысили минимальный порог выплачиваемых в биткоине и Ethereum налогов со 100 000 CHF до 1 500 000 CHF ($1,67 млн). Об этом пишет Forklog со ссылкой на The Block.

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Что известно

Местные резиденты получили возможность выплаты налогов в упомянутых криптовалютах в 2021 году. Инициативу анонсировали в сентябре 2020 года.

Партнером властей выступила Bitcoin Suisse. Компания конвертирует цифровые активы в швейцарские франки. За период действия такой возможности власти Цуга собрали 2 млн CHF ($2,22 млн) в рамках 150 операций.

Напомним

В ноябре 2022 года власти Швейцарии ввели верификацию при осуществлении криптовалютных операций на сумму более 1000 CHF ($1110).

Ранее стало известно, что швейцарский город Лугано сделает биткоин, Tether и городской токен LVGA «де-факто» законными платежными средствами.

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