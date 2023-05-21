За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 730 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 203 160 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
730 российских оккупантов, 2 танка и 21 БПЛА. Потери врага за 20 мая
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Потери врага
- личного состава — около 203 160 (+730) человек ликвидировано,
- танков — 3783 (+2) ед.,
- боевых бронированных машин — 7398 (+16) ед.,
- артиллерийских систем — 3258 (+29) ед.,
- РСЗО — 564 (+0) ед.,
- средства ПВО — 327 (+2) ед.,
- самолетов — 308 (+0) ед.,
- вертолетов — 294 (+0) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2822 (+21),
- крылатые ракеты — 1011 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6115 (+12) ед.,
- специальная техника — 425 (+2).
Источник: Минфин
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