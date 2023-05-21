НАПК внесло в список спонсоров войны индийскую компанию: поставляет рф важную деталь для вооружения

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно о компании

CK Birla Group и ее дочерняя компания National Engineering Industries (NEI, бренд NBC Bearings) помогают российскому ВПК заменять критически важные европейские и американские детали для военной техники, включая подшипники.

Это критическая деталь для многих типов техники: танков, других бронированных, гусеничных машин и авиации. К тому же подшипники необходимы для функционирования железной дороги — основного способа российской военной поставки и всей российской логистики, отметили в НАПК.

РФ не способна производить подшипники достаточного качества и в достаточном количестве. Только в 2020 году россия импортировала подшипников на $419 млн. Более половины (55%) происходило из стран Европы и Северной Америки, а в первую очередь из Германии — 16%.

После широкомасштабного вторжения РФ в Украину европейские и американские производители покинули российский рынок. Главные танкостроительные и танкоремонтные предприятия россии — «Уралвагонзавод» и «Омсктрансмаш» — за неимением этих деталей полностью остановились. Значительные проблемы возникли в конструировании самолетов, кораблей, подлодок и обслуживании поездов.

Именно CK Birla Group помогла возместить нехватку. С апреля 2022 по март 2023 года доля NBC Bearings в импорте подшипников из Индии в россию составила 38,4% (на $12,3 млн). Основным покупателем стала группа «Европейская подшипниковая корпорация», продукция которой активно используется при изготовлении локомотивов, авиации, ракетных комплексов и другой военной техники.

«Мы призываем эту компанию и других производителей товаров двойного назначения отказаться от поставки продукции в государство-террорист рф», — отметил глава НАПК Александр Новиков.

Другая дочерняя компания группы CK Birla, производитель цемента Ultratech, уже попадала в санкционные списки, закупая уголь у российской СУЭК за юани для обхода долларовых санкций.

Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте .

Промокод на скидку 10%: minfin10.