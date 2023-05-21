Сколько денег уходит на социальную помощь населению (инфографика)

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Крупнейшими из социальных пособий, запланированных в 2023 году, является помощь внутриперемещенным лицам — 57,6 млрд грн (в 2022 году — 53,5 млрд грн, в 2021 году — 3 млрд грн). Ожидается, что помощь получат 1,9 млн человек.

На субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг предусмотрено 24,4 млрд грн (в прошлом году было 20,2 млрд грн, в 2021 году — 33 млрд грн). Помощь получат 1,7 млн семей.

На льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг на 2023 год предусмотрено 11,6 млрд грн для 1,5 млн семей (2022 год — 12,3 млрд грн, 2021 год — 12,6 млрд грн).

На помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью (0,5 млн. человек) предусмотрено 16,8 млрд грн (2022 год — 14,8 млрд грн, 2021 год — 14 млрд грн).

На помощь 270 тыс. малообеспеченных семей в 2023 году предусмотрено 15,6 млрд грн (2022 год — 13,9 млрд грн, 2021 год — 12,6 млрд грн).

«Мы благодарны за финансовую помощь нашим международным партнерам, благодаря которым мы можем профинансировать насущные потребности и внедрять принципы адресной помощи и поддержки тем, кто в этом больше нуждается. В то же время, мы тщательно следим за эффективностью использования средств», — прокомментировал заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

По его словам, обнародуя эти данные, министерство стремится соответствовать европейским принципам государственного управления по прозрачности деятельности органов государственной власти.

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