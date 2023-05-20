Минфин поздравляет всех банкиров Украины с профессиональным праздником. Редакция желает вам финансового благополучия и стабильной экономической ситуации, а самое главное — скорейшего окончания войны.
Редакция «Минфина» поздравляет с Днем банковского работника
Пусть работа доставляет удовольствие, начальство по достоинству оценивает ваш труд, а талант в подсчетах, навыки и знания своего дела всегда будут вашими верными помощниками.
Будьте лучшими, достигайте максимума и всегда добивайтесь желаемого!
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Источник: Минфин
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