Редакция «Минфина» поздравляет с Днем банковского работника

Минфин поздравляет всех банкиров Украины с профессиональным праздником. Редакция желает вам финансового благополучия и стабильной экономической ситуации, а самое главное — скорейшего окончания войны.

Пусть работа доставляет удовольствие, начальство по достоинству оценивает ваш труд, а талант в подсчетах, навыки и знания своего дела всегда будут вашими верными помощниками.

Будьте лучшими, достигайте максимума и всегда добивайтесь желаемого!

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