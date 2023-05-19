К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 5 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 19 мая: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
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Открытие 19 мая
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Закрытие 19 мая
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Изменения
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,43/39,81
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39,48/39,86
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5/5
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,15−37,60 грн. Евро покупают за 40,25 грн, а продают за 40,90 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,40−37,50, евро — 40,65−40,85 грн.
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