Курс валют на вечер 19 мая: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 5 копеек в покупке и продаже.

Валюта Открытие 19 мая Закрытие 19 мая Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 39,43/39,81 39,48/39,86 5/5

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,15−37,60 грн. Евро покупают за 40,25 грн, а продают за 40,90 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,40−37,50, евро — 40,65−40,85 грн.

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