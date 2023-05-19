Сегодня, 19 мая, на заседании правительства принято решение о привлечении дополнительного финансирования от Международного банка реконструкций и развития (МБРР) и Международной ассоциации развития (МАР). Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Кабмин одобрил решение о привлечении дополнительного финансирования от МБРР
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Подробности
Правительство одобрило привлечение гранта на бюджетную поддержку Украины от МБРР и МАР в размере $1,27 млрд из Целевого фонда многих доноров ($1,25 млрд от США и $15 млн от Финляндии), а также ссуды от МБРР в размере $500 млн как пятого дополнительного финансирования для проекта «Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине».
На заседании Кабмина также был поддержан проект распоряжения президента Украины об образовании делегации Украины для участия в переговорах с МБРР по:
- заключение соглашения о гранте Целевого фонда многих доноров между Украиной и МБРР и МАР,
- соглашения о ссуде между Украиной и МБРР,
- уполномочия Министра финансов Украины Сергея Марченко на подписание двух указанных соглашений.
О проекте
Проект «Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине» внедряется с июня 2022 года.
Общий объем привлеченных средств за весь период составляет $16,459 млрд и 1,441 млрд евро.
Денежные средства направлены на возмещение расходов госбюджета, осуществленных для обеспечения оплаты труда работников государственных органов, в том числе ГСЧС, бюджетных учреждений образовательной и медицинской сферы, обеспечения пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи.
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