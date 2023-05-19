Кабмин одобрил решение о привлечении дополнительного финансирования от МБРР

Сегодня, 19 мая, на заседании правительства принято решение о привлечении дополнительного финансирования от Международного банка реконструкций и развития (МБРР) и Международной ассоциации развития (МАР). Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Подробности

Правительство одобрило привлечение гранта на бюджетную поддержку Украины от МБРР и МАР в размере $1,27 млрд из Целевого фонда многих доноров ($1,25 млрд от США и $15 млн от Финляндии), а также ссуды от МБРР в размере $500 млн как пятого дополнительного финансирования для проекта «Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине».

На заседании Кабмина также был поддержан проект распоряжения президента Украины об образовании делегации Украины для участия в переговорах с МБРР по:

заключение соглашения о гранте Целевого фонда многих доноров между Украиной и МБРР и МАР,

соглашения о ссуде между Украиной и МБРР,

уполномочия Министра финансов Украины Сергея Марченко на подписание двух указанных соглашений.

О проекте

Проект «Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине» внедряется с июня 2022 года.

Общий объем привлеченных средств за весь период составляет $16,459 млрд и 1,441 млрд евро.

Денежные средства направлены на возмещение расходов госбюджета, осуществленных для обеспечения оплаты труда работников государственных органов, в том числе ГСЧС, бюджетных учреждений образовательной и медицинской сферы, обеспечения пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи.

Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте.

Промокод на скидку 10%: minfin10.