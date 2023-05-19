Аналитик RoboForex: экспорт Украины в I квартале 2023 года упал более чем на 20%

По данным Государственной службы статистики Украины сальдо внешней торговли (разница между объемами экспорта и импорта) за I квартал 2023 года остается отрицательным и составляет 5,39 млрд долларов США. Данный показатель вырос почти в 30 раз относительно аналогичного периода 2022 года. Это показывает, что военный конфликт весьма ощутимо снизил экспортный потенциал Украины. Хотя следует отметить, что в прошлом году в марте было зафиксировано положительное сальдо внешней торговли из-за существенного снижения объемов импорта. Масштабные удары по энергетической инфраструктуре лишь усугубили текущее положение дел, так как одними из основных потребителей электроэнергии являются экспортеры. Дополнительные сложности с продажами агропродукции в странах Восточной Европы могут сказаться на итогах полугодия. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex .

Помесячная динамика экспорта Украины представлена на диаграмме ниже.

Экспорт Украины за январь-март 2022/2023 гг (млрд долларов США). Источник: Минэкономики Украины.

С начала года экспорт Украины снизился относительно аналогичного периода 2022 года на 26,09% — до 10,31 млрд долларов США. За март наша страна экспортировала продукции на сумму в 3,85 млрд долларов — рост к февралю составил 15,61%. Причинами этого стали как уменьшение объемов экспорта, так и снижение мировых цен на продовольственные и промышленные товары. Наибольшее падение наблюдается в металлургии, хотя у аграриев ситуация остается достаточно стабильной. Продление «зерновой сделки» дает основания полагать, что объемы экспорта будут находиться на текущем уровне.

Импорт Украины за январь-март 2022/2023 гг (млрд долларов США). Источник: Минэкономики Украины

За январь-март этого года импорт Украины вырос к такому же периоду прошлого на 11,11% — до 15,70 млрд долларов США. Украинский импорт в марте вырос на 216,00% — до 5,53 млрд долларов. Всего по результатам I квартала 2023 года общий торговый оборот составил 29,01 млрд долларов США. Падение к аналогичному периоду 2022 года составило 7,95%.

На наличном валютном рынке гривна к доллару США закрепилась под уровнем 37,60, а евро достиг отметки 40,80. Проблемы с экспортом сельхозпродукции лишь усугубляют ситуацию, так как снижается выручка в иностранных валютах.