Из-за обстрелов без света остается часть украинцев в шести областях

Россия продолжает обстреливать объекты энергетической инфраструктуры Украины, в результате чего без света остаются потребители в шести областях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

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Где проблеме с электроэнергией

В результате предварительных обстрелов без света остается часть потребителей в:

Донецкой,

Запорожский,

Сумской,

Харьковской,

Херсонской,

Черниговская область.

Кроме того, после ночной атаки во Львовской области был частично обесточен 1 населенный пункт из-за падения обломков ударного беспилотника.

Прифронтовые области продолжают подвергаться постоянным атакам. В Запорожской области в результате артобстрелов обесточены 8 населенных пунктов, 4,7 тыс. потребителей остались без света.

В Донецкой области обесточены 7 населенных пунктов, без света остались 10,2 тыс. потребителей. Также из-за обстрелов есть отключение света в Николаевской и Днепропетровской области.

В Харьковской области под обстрел во время выполнения работ попала бригада энергетиков, пострадавших нет.

В Киевской области из-за технологических нарушений было отключено более 20 тыс. потребителей, большинство из них уже заживлены.

Всего за сутки энергетики вернули свет для 30,4 тысяч потребителей, в том числе в прифронтовых областях.

Межгосударственная линия электропередачи

В Минэнерго сообщили о возобновлении работы межгосударственной линии электропередачи с Венгрией, которая отключилась в четверг из-за повреждений на территории Венгрии. Ликвидацию нарушений провели венгерские энергетики.

Импорт/экспорт

Импорт в Украину не производится. Зато идет экспорт в Молдову и Польшу в период сниженного внутреннего потребления электроэнергии.

«Ограничения для бытовых потребителей не применяются. Энергетическая система работает стабильно», — отметили в министерстве.

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