Россия продолжает обстреливать объекты энергетической инфраструктуры Украины, в результате чего без света остаются потребители в шести областях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
Из-за обстрелов без света остается часть украинцев в шести областях
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Где проблеме с электроэнергией
В результате предварительных обстрелов без света остается часть потребителей в:
- Донецкой,
- Запорожский,
- Сумской,
- Харьковской,
- Херсонской,
- Черниговская область.
Кроме того, после ночной атаки во Львовской области был частично обесточен 1 населенный пункт из-за падения обломков ударного беспилотника.
Прифронтовые области продолжают подвергаться постоянным атакам. В Запорожской области в результате артобстрелов обесточены 8 населенных пунктов, 4,7 тыс. потребителей остались без света.
В Донецкой области обесточены 7 населенных пунктов, без света остались 10,2 тыс. потребителей. Также из-за обстрелов есть отключение света в Николаевской и Днепропетровской области.
В Харьковской области под обстрел во время выполнения работ попала бригада энергетиков, пострадавших нет.
В Киевской области из-за технологических нарушений было отключено более 20 тыс. потребителей, большинство из них уже заживлены.
Всего за сутки энергетики вернули свет для 30,4 тысяч потребителей, в том числе в прифронтовых областях.
Межгосударственная линия электропередачи
В Минэнерго сообщили о возобновлении работы межгосударственной линии электропередачи с Венгрией, которая отключилась в четверг из-за повреждений на территории Венгрии. Ликвидацию нарушений провели венгерские энергетики.
Импорт/экспорт
Импорт в Украину не производится. Зато идет экспорт в Молдову и Польшу в период сниженного внутреннего потребления электроэнергии.
«Ограничения для бытовых потребителей не применяются. Энергетическая система работает стабильно», — отметили в министерстве.
Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте.
Промокод на скидку 10%: minfin10.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Комментарии