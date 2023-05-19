Из-за обстрелов без света остается часть украинцев в шести областях

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

19 мая 2023, 13:25 Читати українською

Из-за обстрелов без света остается часть украинцев в шести областях

Россия продолжает обстреливать объекты энергетической инфраструктуры Украины, в результате чего без света остаются потребители в шести областях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Россия продолжает обстреливать объекты энергетической инфраструктуры Украины, в результате чего без света остаются потребители в шести областях.
Фото: pixabay.com

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Где проблеме с электроэнергией

В результате предварительных обстрелов без света остается часть потребителей в:

  • Донецкой,
  • Запорожский,
  • Сумской,
  • Харьковской,
  • Херсонской,
  • Черниговская область.

Кроме того, после ночной атаки во Львовской области был частично обесточен 1 населенный пункт из-за падения обломков ударного беспилотника.

Прифронтовые области продолжают подвергаться постоянным атакам. В Запорожской области в результате артобстрелов обесточены 8 населенных пунктов, 4,7 тыс. потребителей остались без света.

В Донецкой области обесточены 7 населенных пунктов, без света остались 10,2 тыс. потребителей. Также из-за обстрелов есть отключение света в Николаевской и Днепропетровской области.

В Харьковской области под обстрел во время выполнения работ попала бригада энергетиков, пострадавших нет.

В Киевской области из-за технологических нарушений было отключено более 20 тыс. потребителей, большинство из них уже заживлены.

Всего за сутки энергетики вернули свет для 30,4 тысяч потребителей, в том числе в прифронтовых областях.

Межгосударственная линия электропередачи

В Минэнерго сообщили о возобновлении работы межгосударственной линии электропередачи с Венгрией, которая отключилась в четверг из-за повреждений на территории Венгрии. Ликвидацию нарушений провели венгерские энергетики.

Импорт/экспорт

Импорт в Украину не производится. Зато идет экспорт в Молдову и Польшу в период сниженного внутреннего потребления электроэнергии.

«Ограничения для бытовых потребителей не применяются. Энергетическая система работает стабильно», — отметили в министерстве.

Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте.

Промокод на скидку 10%: minfin10.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами