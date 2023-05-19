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19 мая 2023, 14:06 Читати українською

Великобритания ввела санкции против ряда российских компаний и банков

Великобритания провела масштабное обновление российского санкционного списка: его пополнили несколько публичных компаний, группа банков, а также члены советов директоров нескольких госкомпаний. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Великобритания провела масштабное обновление российского санкционного списка: его пополнили несколько публичных компаний, группа банков, а также члены советов директоров нескольких госкомпаний.
Фото: apostrophe.ua

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Согласно сообщению Казначейства Великобритании, с 18 мая санкции распространяются на АФК «Система», ПАО «Полюс», ПАО «Северсталь», ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ТМК, ОМК, РМК, группу FESCO, Челябинский металлургический комбинат (группа «Мечел»).

В санкционный список также попали банк «Тинькофф», Росбанк, ВБРР, Металлинвестбанк.

Кроме того, санкции введены в «ДОМ.РФ» и ряд компаний, входящих в «Росатом» («Атомфлот», «Ренера» и другие).

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Также в список внесены члены советов директоров «Российских железных дорог», «Совкомфлота», «Транснефти», как чиновников (первый вице-премьер Андрей Белоусов, первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин, заместитель главы Минфина Алексей Моисеев и другие), так и независимых (Геннадий Шмаль, Валерий Шанцев и др.). Под санкциями также находятся бизнесмен Игорь Алтушкин и несколько топменеджеров «Газпром нефти».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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