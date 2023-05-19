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19 мая 2023, 12:03 Читати українською

Индексы США продолжают расти, японский Nikkei достиг 33-х летнего максимума: что нужно знать утром

Главные новости зарубежных рынков к этому утру

Главные новости зарубежных рынков к этому утруАмериканские акции растут второй день подрядS&P 500 прибавил 0,9%, высокотехнологичный Nasdaq — 1,5%, а индекс Dow Jones — 0,3%.
Фото: pixabay.com

Американские акции растут второй день подряд

S&P 500 прибавил 0,9%, высокотехнологичный Nasdaq — 1,5%, а индекс Dow Jones — 0,3%.

Уолл-стрит ожидает разрешения ситуации по поводу повышения потолка американского госдолга в ближайшее время.

Вчерашние комментарии спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти указывают на то, что решение по увеличению потолка госдолга может быть принято уже на следующей неделе.

Между тем, поддержать ралли в акциях технологического сектора США помог рост акций производителей чипов, а также скачок акций Netflix более чем на 9% после положительной реакции инвесторов на новую презентацию гиганта.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял сегодня 0,1%, японский Nikkei вырос на 0,8%, южнокорейский Kospi прибавил 0,7%, сингапурский STI увеличился на 0,3%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng упали на 0,3% и 1,2% соответственно.

Рыночный оптимизм в Азии был нивелирован реакцией инвесторов на последние экономические данные из Китая, которые указывают на то, что экономика страны потеряла импульс роста в начале второго квартала 2023 года. Это усилило опасения по поводу неустойчивого восстановления КНР после пандемии COVID-19, отмечает Reuters.

Японский Nikkei поднялся до 33-х летнего максимума

В пятницу бенчмарк японского рынка акций вырос до самого высокого уровня с августа 1990 года, увеличившись до значений периода так называемой эпохи японского «пузыря».

Ралли японских акций было вызвано рядом позитивных факторов: очень сильным сезоном отчетности, более слабой иеной на фоне ожиданий, что Банк Японии будет сохранять экономические стимулы дольше, а также увеличения объема инвестиций в страну Berkshire Hathaway Уоррена Баффета.

Последний толчок Nikkei к 33-летнему максимуму получил благодаря растущему оптимизму в отношении того, что законодатели США могут вскоре достичь соглашения о повышении потолка госдолга и предотвращении потенциального дефолта.

Bank of America: инвесторы покупают акции IT компаний, не обращают внимания на проблему с потолком госдолга США

По данным Bank of America, объем вложений в бумаги американских технологических компаний достиг 17-месячного максимума.

Инвесторы увеличивают объем вложений в акции представителей IT-сектора США по мере того, как растет рыночный оптимизм на фоне ожиданий разворота политики Федеральной резервной системы, а также растущему спросу на технологии искусственного интеллекта и ChatGPT, замечает Bank of America.

При этом, последний опрос Bank of America показал, что более 70% инвесторов не беспокоятся о проблеме с потолком госдолга США.

Между тем, с начала года индекс Nasdaq вырос примерно на 19%.

Китай стал крупнейшим в мире экспортером автомобилей, обогнав Японию

По данным Главного таможенного управления Китая, в первом квартале 2023 года страна экспортировала 1,07 млн автомобилей, что на 58% больше по сравнению с первым кварталом 2022 года.

В то же время экспорт автомобилей из Японии составил 954 185 единиц, увеличившись на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экспорт автомобилей из Китая растет стремительными темпами благодаря увеличению спроса на электромобили из КНР, отмечает BBC News.

Источник: Минфин
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