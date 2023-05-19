Почти половина прибыли всех банков страны зарабатывает Приватбанк (инфографика)

В первом квартале 2023 года прибыль украинских банков выросла в три раза по сравнению с соответствующим периодом в 2021 году до большой войны. Приватбанк заработал почти половину общей прибыли всех банков страны. Об этом сообщает Opendatabot, платформа для работы с открытыми данными.

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Более половины общей прибыли заработали государственные банки. Приватбанк, Райффайзен и ПУМБ являются лидерами среди своих групп банков по доходности. Несколько банков закончили первый квартал с убытком, но в целом прибыль банков значительно выросла до предыдущего периода.

За первый квартал 2023 года 65 банков в Украине заработали 34 млрд. грн. Это втрое больше, чем за I квартал 2021 года — 10,9 млрд грн. Следует упомянуть, что по состоянию на конец марта 2022 года украинские банки вообще имели отрицательный баланс.

Среди всех банков в стране уверенно держат лидерство государственные банки. Так, все 4 государственных банка попали в топ-10 финансовых учреждений в стране по результатам первого квартала 2023 года.

В топ по доходности также попали пять банков с иностранным капиталом и только один — с частным. Финучреждения из этого перечня заработали 88% от всей прибыли украинских банков (30 млрд из 34 млрд грн).

Сейчас в топ-10 украинских банков по прибыли входят:

Только 5 банков из 65 (8%) закончили І квартал 2023 года с убытком в размере 39,8 млн грн.

Государственные банки

В целом, государственные банки заработали 20,7 млрд грн — это 61% от общей прибыли всех банков в Украине.

Первенство стабильно удерживает Приватбанк. За первые три месяца текущего года банк заработал почти в 7 раз больше, чем за соответствующий период 2021 года: 16 млрд грн против 2,4 млрд грн. В настоящее время его доля в общей прибыли всех банков составляет 47%.

Банки с иностранным капиталом

Итого банки с иностранным капиталом за первый квартал текущего года заработали 26% от прибыли всех банков страны — 9 млрд грн. Из всей группы только одно учреждение — Правэкс банк — завершило период с убытком в 4,8 млн грн.

На 1 месте среди банков с иностранным капиталом стабильно лидирует Райффайзен. Его прибыль за квартал составила 2,06 млрд грн. В топ-3 также попали УкрСиббанк и ОТП банк.

Банки с частным капиталом

В этой группе наибольшее количество банков, завершивших первый квартал 2023 г. с убытками. Так, 4 банка из 46 получили убытки в размере 35 млн грн.

В общей сложности группа банков с частным капиталом за три месяца заработала 4,35 млрд грн. Более трети (35%) от заработков этой группы приходится на ПУМБ. За первый квартал прибыль ПУМБ составила 1,54 млрд грн. В топ-3 в группе банков с частным капиталом также попали Универсал банк (Монобанк) и «Пивденный».

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