В пятницу, 19 мая, курс доллара на наличном рынке снизился на 5 копеек в покупке и продаже. Евро подешевел на 20 копеек в покупке и на 14 копеек в продаже.
Курс валют на 19 мая: доллар и евро на наличном рынке продолжают дешеветь
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В обменниках доллар в покупке не изменился, а в продаже подорожал на 1 копейку. Курс евро снизился на 9 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,15−37,60 грн. Евро покупают за 40,25 грн, а продают за 40,92 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,35−37,50, евро — 40,60−40,85 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,43−39,81 грн/евро.
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