За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 660 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 201 760 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
660 российских оккупантов, 4 танка и 21 ракета. Потери врага за 18 мая
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Потери врага
- личного состава — около 201760 (+660) человек ликвидировано,
- танков — 3777 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 7377 (+4) ед,
- артиллерийских систем — 3210 (+12) ед,
- РСЗО — 564 (+1) ед,
- средства ПВО — 319 (+1) ед,
- самолетов — 308 (+0) ед,
- вертолетов — 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2769 (+10),
- крылатые ракеты — 1011 (+21),
- корабли/катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6083 (+10) ед,
- специальная техника — 419 (+1).
Источник: Минфин
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