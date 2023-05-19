Австралийский разработчик онлайн-игр и игровых автоматов Aristocrat Leisure Limited объявил о намерении приобрести израильскую NeoGames SA Сумма сделки может составить $1,2 млрд. Об этом сообщает LIGA.net.
Разработчик софта для онлайн-казино с офисом в Киеве NeoGames покупают за $1,2 миллиарда
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У NeoGames есть представительство и вакансии в Киеве. В украинской команде работает около 350 сотрудников.
«Трансфер средств при сделке не будет происходить наличными», — отметили в компании.
По данным покупателя, Aristocrat заплатит $29,5 за акцию, что соответствует стоимости компании NeoGames примерно в $1,2 млрд.
Цена сделки составляет примерно 104% премии к средневзвешенной цене акций NeoGames за три месяца, истекающих 12 мая 2023 года, в последний торговый день перед объявлением сделки.
NeoGames Group
NeoGames Group имеет 1000+ сотрудников и более 200 клиентов на 50 рынках. В компании также есть несколько подразделений с общим стеком технологий — NeoGames (400+), AspireCore, Pariplay и BtoBet. Она активно нанимает людей в Украине.
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