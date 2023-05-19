19 мая европейская валюта подешевела на 5 копеек. НБУ установил официальный курс на уровне 39,54 гривны за евро. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Гривна укрепилась к евро на 5 копеек. Официальный курс валют
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Валютный рынок
18 мая НБУ установил официальный курс на уровне 39,59 гривны за евро.
К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 18 копеек в покупке и продаже.
Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте.
Промокод скидка 10%: minfin10.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Комментарии