Валютный прогноз: риск дефолта подрывает доверие к доллару США

Спор между республиканцами и демократами о необходимости повысить «потолок» госдолга подрывает доверие к доллару США. По сути, весь мир становится заложником внутриполитических распрей одного пусть и экономических мощного государства. Разумеется, даже технический дефолт не приведет к одномоментному отказу от доллара США, как мировой резервной валюты . Однако станет дополнительным стимулом для всего мира искать ему альтернативу. На данный момент, наиболее вероятен компромисс между республиканцами и демократами. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.



График валютной пары EURUSD, D1.

В паре EURUSD была сформирована поддержка на отметке 1,0833 и сопротивление на 1,1069. Доллар может ослабнуть к уровню 1,1115. При этом для дальнейшего роста EUR котировки должны вернуться за отметку 1,0974. На момент написания комментария между «быками» и «медведями» шла борьба за уровень поддержки.



График валютной пары USDCHF, D1.

В валютной паре USDCHF уровень сопротивления теперь сместился на 0,8988, а поддержка образовалась на 0,8864. В случае закрепления цены ниже 0,8967 доллар ослабнет до уровня 0, 8775. В противном случае он может укрепиться к 0,9018.



График валютной пары AUDUSD, D1.

В валютной паре AUDUSD сопротивление сформировано на отметке 0,6803, а поддержка — на 0,6572. Не исключено, что доллар США усилится до 0,6435. Сигналом к его ослаблению может стать закрепление котировок под уровнем 0,6697.



График валютной пары USDJPY, D1.

В валютной паре USDJPY уровень поддержки сместился на 134,13, а сопротивление пока не сформировано. На данный момент USD стремится достичь рекордных отметок с начала текущего года. Для это ему необходимо удержаться над уровнем 137,54.



График валютной пары GBPUSD, D1.

В валютной паре GBPUSD была сформирована поддержка на уровне 1,2435, а сопротивление — на 1,2654. При пробое уровня сопротивления фунт сумеет дойти до отметки 1,2746.



График валютной пары NZDUSD, D1.

В валютной паре NZDUSD был образован уровень поддержки — 0,6183. Сопротивление сформировано на отметке в 0,6381. В текущей ситуации доллар США может укрепиться до 0,6126.



График валютной пары USDCAD, D1.

В валютной паре USDCAD проявился уровень поддержки — 1,3358. Сопротивление теперь находится на отметке 1,3647. Канадский доллар ослаб на фоне снижения стоимости нефти. Если сопротивление будет пробито, то USD укрепится до 1,3805.