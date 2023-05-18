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18 мая 2023, 19:33 Читати українською

Детективы НАБУ приступили к обучению в сфере криптовалют для выявления незаконных активов

В НАБУ более 250 детективов и аналитиков начали девятимесячное обучение с криптовалютами для выявления незаконных активов. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

В НАБУ более 250 детективов и аналитиков начали девятимесячное обучение с криптовалютами для выявления незаконных активов.
Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

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«Более 250 детективов и аналитиков НАБУ начали изучать инструменты „современной“ коррупции — криптовалютные технологии. Бюро понимает, что значительную часть украденных средств топкоррупционеры пытаются аккумулировать, использовать и скрыть в криптовалюте», — говорится в сообщении.

Тренинг «СryptoEdge: Криптовалютные технологии и методики расследования преступлений с использованием виртуальных активов» является самым масштабным в истории Бюро.

Среди экспертов — специалисты по виртуальным активам и ведущие тренеры из Украины и мира, представители криптосообщества и разработчики аналитического инструментария.

Ожидается, что во время учебы работники НАБУ повысят знания и навыки по отслеживанию и документированию незаконных криптоактивов, использованию мировых и наиболее популярных криптоинструментов, наладят соответствующую кооперацию и взаимодействие с ключевыми украинскими и мировыми криптобиржами и криптообменниками, а также оперативный обмен информацией.

«Следовательно, работники НАБУ будут интегрированы в международную экосистему крипторасследователей, а криптовалюта перестанет быть „панацеей“ коррупционеров для сокрытия преступлений», — добавили в НАБУ.

Учеба будет продолжаться с мая 2023 по январь 2024 года.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
18 мая 2023, 20:05
#
ХА — ХА!!! Гдавное вовремя! …стой, постой — карман пустой…
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0
Я Саня
Я Саня
18 мая 2023, 22:34
#
Бажаю удачі0))
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