Масштабная мошенническая схема: злоумышленники присвоили 15 миллионов со счетов украинцев

Национальная полиция Украины ликвидировала масштабную мошенническую схему присвоения средств с банковских счетов граждан Украины. Злоумышленники получили доступ к счетам, с которых присвоили около 15 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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В 20 регионах государства полиция провела спецоперацию, в которой участвовало более 500 сотрудников. В результате разоблачили 56 злоумышленников: они рассылали фишинговые ссылки для получения данных о банковских картах граждан.

Как работала схема

В ходе расследования полицейские установили 11 сообществ — злоумышленники объединялись на закрытых тематических каналах и форумах. Администраторы таких сообществ размещали объявления по поводу «подработки»: желающие должны были создавать и рассылать фишинговые ссылки, очень похожие на ссылки официальных ресурсов, для получения данных банковских карт граждан.

Фишинг маскировали разными способами: от предложений оформления денежных выплат до продажи разных товаров, в основном — бытовой техники. Также фигуранты производили поиск потенциальных пострадавших на торговых онлайн-площадках.

Злоумышленники писали продавцам товаров, выдавая себя за покупателей. Переписку переводили в посторонние мессенджеры, туда посылали фишинговые ссылки. На мошеннических сайтах предлагалось ввести данные банковской карты якобы для зачисления денег за проданный товар.

После этого информация о банковских картах, которые вводили потерпевшие на мошеннических сайтах, автоматически становились известны фигурантам. В дальнейшем они «выводили» деньги граждан на подконтрольные счета.

Пострадали

По предварительным данным, от противоправной деятельности пострадали более 10 тысяч граждан. В настоящее время известно, что фигуранты присвоили 15 млн грн, однако окончательная сумма ущерба будет установлена в ходе расследования.

Сотрудники полиции идентифицировали 56 причастных к мошенничеству лиц, а затем провели обыски по местам жительства фигурантов в 20 областях Украины. По их результатам изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карты, которые использовались в противоправной деятельности.

Следователи расследуют уголовные производства по ч. 3, 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Готовятся материалы для объявления подозрения злоумышленникам.

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