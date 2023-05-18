Национальная полиция Украины ликвидировала масштабную мошенническую схему присвоения средств с банковских счетов граждан Украины. Злоумышленники получили доступ к счетам, с которых присвоили около 15 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Масштабная мошенническая схема: злоумышленники присвоили 15 миллионов со счетов украинцев
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В 20 регионах государства полиция провела спецоперацию, в которой участвовало более 500 сотрудников. В результате разоблачили 56 злоумышленников: они рассылали фишинговые ссылки для получения данных о банковских картах граждан.
Как работала схема
В ходе расследования полицейские установили 11 сообществ — злоумышленники объединялись на закрытых тематических каналах и форумах. Администраторы таких сообществ размещали объявления по поводу «подработки»: желающие должны были создавать и рассылать фишинговые ссылки, очень похожие на ссылки официальных ресурсов, для получения данных банковских карт граждан.
Фишинг маскировали разными способами: от предложений оформления денежных выплат до продажи разных товаров, в основном — бытовой техники. Также фигуранты производили поиск потенциальных пострадавших на торговых онлайн-площадках.
Злоумышленники писали продавцам товаров, выдавая себя за покупателей. Переписку переводили в посторонние мессенджеры, туда посылали фишинговые ссылки. На мошеннических сайтах предлагалось ввести данные банковской карты якобы для зачисления денег за проданный товар.
После этого информация о банковских картах, которые вводили потерпевшие на мошеннических сайтах, автоматически становились известны фигурантам. В дальнейшем они «выводили» деньги граждан на подконтрольные счета.
Пострадали
По предварительным данным, от противоправной деятельности пострадали более 10 тысяч граждан. В настоящее время известно, что фигуранты присвоили 15 млн грн, однако окончательная сумма ущерба будет установлена в ходе расследования.
Сотрудники полиции идентифицировали 56 причастных к мошенничеству лиц, а затем провели обыски по местам жительства фигурантов в 20 областях Украины. По их результатам изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карты, которые использовались в противоправной деятельности.
Следователи расследуют уголовные производства по ч. 3, 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Готовятся материалы для объявления подозрения злоумышленникам.
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