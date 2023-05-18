Курс валют на вечер 18 мая: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 18 копеек в покупке и продаже.

Валюта Открытие 18 мая Закрытие 18 мая Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 39,59/39,98 39,41/39,80 18/18

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,20−37,65 грн. Евро покупают за 40,45 грн, а продают за 41,06 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,35−37,49, евро — 40,69−40,90 грн.

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