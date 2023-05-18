Финтех-стартап Rippleсообщил о запуске RippleCBDC Platform — комплексного решения для центробанков, правительств и финансовых учреждений по выпуску национальной цифровой валюты и «стабильных монет». Об том пишет forklog.
Ripple запустила платформу для выпуска CBDC и стейблкоинов
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Что известно
Сценарии использования включают: оптовую и розничную CBDC на базе приватного блокчейна или выпуск стейблкоинов.
Решение базируется на XRP Ledger (XRPL).
Эмитентам платформа позволит с использованием мультиподписей управлять и настраивать весь жизненный цикл активов — от выпуска и распределения до погашения и сжигания.
Операторы Ripple CBDC Platform смогут управлять расчетами среди учреждений и участвовать в распределении цифровых валют или стейблкоинов.
Пользователи выпущенных при помощи платформы активов вправе рассчитывать на «надежное хранение токенов, оплату и получение платежей таким же образом, как это реализовано в различных приложениях».
В пресс-релизе также упоминается возможность совершения автономных транзакций без использования смартфонов.
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