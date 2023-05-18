Ripple запустила платформу для выпуска CBDC и стейблкоинов

Финтех-стартап Ripple сооб щ ил о запуске Ripple CBDC Platform — комплексного решения для центробанков, правительств и финансовых учреждений по выпуску национальной цифровой валюты и «стабильных монет». Об том пишет forklog.

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Что известно

Сценарии использования включают: оптовую и розничную CBDC на базе приватного блокчейна или выпуск стейблкоинов.

Решение базируется на XRP Ledger (XRPL).

Эмитентам платформа позволит с использованием мультиподписей управлять и настраивать весь жизненный цикл активов — от выпуска и распределения до погашения и сжигания.

Операторы Ripple CBDC Platform смогут управлять расчетами среди учреждений и участвовать в распределении цифровых валют или стейблкоинов.

Пользователи выпущенных при помощи платформы активов вправе рассчитывать на «надежное хранение токенов, оплату и получение платежей таким же образом, как это реализовано в различных приложениях».

В пресс-релизе также упоминается возможность совершения автономных транзакций без использования смартфонов.