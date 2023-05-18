Население начало забирать в банках валюту, приобретенную для размещения на депозит

Средства населения в иностранной валюте

«Такой динамике способствовала покупка валюты с зачислением на депозит. Этим инструментом сформировано около трети новых депозитов», — говорится в сообщении.

По данным НБУ, наращивание средств наиболее активно наблюдалось в январе-феврале, в дальнейшем тенденция замедлилась, «а в апреле — развернулась в обратном направлении».

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