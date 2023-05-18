За I квартал 2023 г. средства населения в иностранной валюте в банках выросли на 4,3% благодаря активному приросту срочных вкладов на 13%. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Обзор банковского сектора НБУ.
Население начало забирать в банках валюту, приобретенную для размещения на депозит
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Средства населения в иностранной валюте
«Такой динамике способствовала покупка валюты с зачислением на депозит. Этим инструментом сформировано около трети новых депозитов», — говорится в сообщении.
По данным НБУ, наращивание средств наиболее активно наблюдалось в январе-феврале, в дальнейшем тенденция замедлилась, «а в апреле — развернулась в обратном направлении».
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