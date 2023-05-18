ЕБРР просит о докапитализации на 3-5 миллиардов евро для поддержки Украины

Совет управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) признал необходимостью дополнительной поддержки акционеров для работы банка в Украине, которая активизировалась после российского вторжения в феврале 2022 года и оценивает ее в 3−5 млрд евро . Об этом сообщили в банке по итогам прошедшего в Самарканде (Узбекистан) ежегодного заседания, передает Интерфакс-Украина.

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«Предложение от Совета директоров по объему поддержки ЕБРР для Украины и потенциальному увеличению уплаченного капитала будет передано Совету управляющих для принятия окончательного решения до конца 2023 года», — говорится в сообщении.



Совет управляющих считает оплаченный капитал наиболее действенным, эффективным и справедливо распределенным инструментом для оказания дальнейшей поддержки.



«Увеличение капитала на 3−5 млрд евро позволит осуществлять инвестиции такого характера и масштаба без необходимости систематического распределения рисков доноров в 2024 году», — отметили в ЕБРР.



По словам президента ЕБРР Одиль Рено-Бассо, такое решение отражает обязательства акционеров банка поддерживать Украину, а также их доверие к банку в выполнении этой роли поддержки в Украине как во время войны, так и последующей послевоенной реконструкции.



В случае одобрения, увеличение капитала станет третьим случаем, когда акционеры банка согласятся увеличить его капитальную базу.

Акционерами ЕБРР являются 71 страна, а также ЕС и Европейский инвестбанк.

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