Совет управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) признал необходимостью дополнительной поддержки акционеров для работы банка в Украине, которая активизировалась после российского вторжения в феврале 2022 года и оценивает ее в 3−5 млрд евро. Об этом сообщили в банке по итогам прошедшего в Самарканде (Узбекистан) ежегодного заседания, передает Интерфакс-Украина.
ЕБРР просит о докапитализации на 3-5 миллиардов евро для поддержки Украины
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«Предложение от Совета директоров по объему поддержки ЕБРР для Украины и потенциальному увеличению уплаченного капитала будет передано Совету управляющих для принятия окончательного решения до конца 2023 года», — говорится в сообщении.
Совет управляющих считает оплаченный капитал наиболее действенным, эффективным и справедливо распределенным инструментом для оказания дальнейшей поддержки.
«Увеличение капитала на 3−5 млрд евро позволит осуществлять инвестиции такого характера и масштаба без необходимости систематического распределения рисков доноров в 2024 году», — отметили в ЕБРР.
По словам президента ЕБРР Одиль Рено-Бассо, такое решение отражает обязательства акционеров банка поддерживать Украину, а также их доверие к банку в выполнении этой роли поддержки в Украине как во время войны, так и последующей послевоенной реконструкции.
В случае одобрения, увеличение капитала станет третьим случаем, когда акционеры банка согласятся увеличить его капитальную базу.
Акционерами ЕБРР являются 71 страна, а также ЕС и Европейский инвестбанк.
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