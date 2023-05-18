Цены на газ в Европе упали до минимума за два года

Биржевые цены на газ в Европе впервые с 7 июня 2021 г. опустились ниже $350 за 1000 куб. м. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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Стоимость июньского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $348 за 1000 куб. м. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня. Тогда стоимость газа составила $357,8 за 1000 куб. м.

Биржевые цены на газ в Европе значительно снизились с конца прошлого года. В начале марта впервые более чем за полтора года — с конца июля 2021 года — они опускались до $450 за 1000 куб. м. Это более чем в 8 раз ниже рекордных значений первых дней марта 2022 года — почти $3 900 за 1000 куб. м.

Снижение цен произошло на фоне аномально теплой зимы в европейских странах и высокой заполненности газовых хранилищ.

По состоянию на начало апреля 2023 г. хранилища Евросоюза были заполнены на уровне 55,7%.

Напомним

«Минфин» писал, что Европейская комиссия объявила первый тендер на коллективную закупку природного газа в рамках усилий по диверсификации поставок этого энергоресурса путем заключения контактов с надежными поставщиками, отличными от РФ.

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