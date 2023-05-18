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18 мая 2023, 13:46 Читати українською

Cisco Systems представила отчет за III квартал

На премаркете ценные бумаги Cisco Systems снизились на 3,5%, но к 12.31 котировки поднялись на 1,51% до 47,63 доллара. Компания рассказала о лучших, чем прогнозировалось, квартальных финрезультатах.

Как стало известно аналитикам LBLV, прибыль на ценную бумагу составила 1 доллар, что превышает прогноз в 0,97 доллара. На 14% в годовом соотношении увеличилась выручка — до 14,6 миллиарда долларов (при прогнозе в 14,4 миллиарда долларов).

При этом сообщается о снижении заказов на продукцию на 23%, сравнительно с аналогичным прошлогодним периодом. На 18% увеличился общий доход от программного обеспечения, а доход от подписки на ПО поднялся на 17%, сравнительно с прошлым годом.

Показатель ARR (общий годовой регулярный доход) поднялся на 6%, сравнительно со значением 2022 года, до 23,8 миллиарда долларов.

Гендиректор Cisco Systems Чак Роббинс сообщил, что достичь высоких результатов компании удалось благодаря развитию ключевых технологий, среди которых искусственный интеллект, безопасность и облачные сервисы.

В четвертом квартале компания ожидает, что прибыль на акцию будет на уровне от 1,05 до 1,07 доллара. Ожидается, что выручка увеличится на 14−16% в годовом соотношении при объеме продаж в 15,07 миллиарда долларов.

В компании улучшили годовой прогноз. Ожидается, что прибыль на акцию составит 3,80 — 3,82 доллара, сравнительно с предыдущим значением в 3,72 — 3,78 доллара. Прогнозируется, что выручка поднимется на 10 — 10,5%, сообщили в LBLV.

Виктор Соколов, финансовый аналитик LBLV

Источник: Минфин
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