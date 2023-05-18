Райффайзен банк закроет корреспондентские счета банков Беларуси

Австрийский Raiffeisen Bank предупредил о прекращении сотрудничества со всеми банками в белорусской юрисдикции с августа. Об этом пишет Лига со ссылкой на «Нашу Ниву».

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Raiffeisen оставался последним банком, сотрудничавшим с белорусскими банками при направлении платежей в долларах/евро в Европу и обратно. Теперь у белорусского бизнеса есть несколько месяцев, чтобы придумать новую схему расчетов с западными партнерами, отмечает издание.

«Кто-то уже раньше вывел свою внешнеэкономическую деятельность в другую юрисдикцию, но нет никаких гарантий, что нас в результате не „попросят“ и из условного Казахстана, потому что американцы и европейцы усиливают давление на тех, кто помогает обходить санкции», — сказал белорусский собеседник. издания.

Читайте: Райффайзен банк рассматривает возможность выхода из России

Корреспондентский счет — это банковский счет, открываемый одним банком в другом для выполнения финансовых операций между ними — перевода средств, зачисления платежей, покупки и продажи валюты и т. п. Корреспондентский счет может быть открыт в одной валюте или в нескольких валютах в зависимости от потребностей банка.

В то же время Приорбанк, белорусская «дочка» Raiffeisen, начал посылать клиентам письма с просьбой не указывать корреспондирующий банк по данным платежей, иначе они не будут доставлены.

Читайте: Российские «сестры»: 10 международных банковских групп одновременно работают в Украине и РФ

Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте .

Промокод скидка 10%: minfin10.