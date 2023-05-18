Нидерланды выделили ЕБРР 40 миллионов евро грантов для Украины

Нидерланды, один из основателей Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), во время его ежегодного собрания в Самарканде (Узбекистан) в среду выделили банку 40 млн евро в виде грантов для поддержки операций банка в Украине. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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«Донорская поддержка Украины через ЕБРР продолжает расти и составляет около 1,5 млрд евро», — отмечается в релизе банка.

ЕБРР напомнил, что этот вклад следует за грантом 70 млн евро для поддержки кредита банку «Укрэнерго».

Кроме того, Нидерланды предоставили гарантии в размере 25 млн евро для поддержки частных компаний, работающих в критически важных сферах сельскохозяйственного сектора Украины, включая сельское хозяйство, пищевую промышленность, транспорт и импорт.

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ЕБРР напомнил, что обязался предоставить финансирование в размере 3 млрд евро в течение 2022−2023 годов в партнерстве с международными донорами, чтобы помочь сохранить функционирование бизнеса и экономики Украины.

В 2022 году банк направил 1,7 млрд евро в поддержку Украины, а также привлек 200 млн евро напрямую от партнерских финансовых учреждений.

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