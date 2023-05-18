Минэнерго: В результате ночных обстрелов более 20 населенных пунктов остались без света

В результате ночного массированного обстрела попадание в объекты энергетической инфраструктуры, без света остались более 20 населенных пунктов. Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики.

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Ракетный обстрел «Ночью враг нанес очередной массированный ракетно-дроновый удар по всей территории страны. Есть попадание и повреждение объектов энергетической инфраструктуры», — говорится в сообщении. В частности, из-за обстрелов отключились воздушные линии электропередачи в Хмельницкой области. В области обесточены 3 населенных пункта, без света остались 1,7 тыс. потребителей. Также в результате последнего массированного обстрела обесточены 2 населенных пункта в Запорожской области, 3 населенных пункта — в Николаевской области. В Херсонской области обесточены 15 населенных пунктов, остались без света почти 12 тысяч потребителей. Все уже заживлены.

В Донецкой области также отключились несколько воздушных линий. Без света осталось 5 населенных пунктов, более 20 тысяч абонентов. Обесточена шахта, где в это время находились несколько человек.