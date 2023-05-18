В результате ночного массированного обстрела попадание в объекты энергетической инфраструктуры, без света остались более 20 населенных пунктов. Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики.
Минэнерго: В результате ночных обстрелов более 20 населенных пунктов остались без света
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Ракетный обстрел
«Ночью враг нанес очередной массированный ракетно-дроновый удар по всей территории страны. Есть попадание и повреждение объектов энергетической инфраструктуры», — говорится в сообщении.
В частности, из-за обстрелов отключились воздушные линии электропередачи в Хмельницкой области. В области обесточены 3 населенных пункта, без света остались 1,7 тыс. потребителей.
Также в результате последнего массированного обстрела обесточены 2 населенных пункта в Запорожской области, 3 населенных пункта — в Николаевской области.
В Херсонской области обесточены 15 населенных пунктов, остались без света почти 12 тысяч потребителей. Все уже заживлены.
В Донецкой области также отключились несколько воздушных линий. Без света осталось 5 населенных пунктов, более 20 тысяч абонентов. Обесточена шахта, где в это время находились несколько человек.
В результате предварительных обстрелов без света остается часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.
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