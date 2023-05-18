Рынки растут на ожиданиях повышения потолка госдолга США: что нужно знать утром

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.

Фондовые индексы США выросли

S&P 500 прибавил 1,2%, высокотехнологичный Nasdaq — 1,3%, а индекс Dow Jones — 1,2%.

Позитивные настроения на рынках вызваны оптимизмом по поводу разрешения ситуации с потолком госдолга: лидеры в Палате представителей США договорились, что дефолт по государственному долгу является недопустимым вариантом.

Кроме того, рост акций региональных банков после позитивного отчета Western Alliance также поддерживал индексы в среду.

Акции Азии растут вслед за Уолл-стрит

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня на 0,7%, японский Nikkei прибавил примерно 1,5%, южнокорейский Kospi подорожал на 0,7%, сингапурский STI увеличился на 0,4%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng прибавили 0,8% и 1,1% соответственно.

Все из-за того, что США близки к решению вновь повысить потолок государственного долга, чтобы предотвратить возможный дефолт.

Акции региональных банков стремительно растут

Индекс банковского сектора США — KBW Bank — вырос вчера примерно на 7,3% и достиг самого высокого уровня с 1 мая 2023 года.

Настроения инвесторов улучшились после того, как американский региональный банк Western Alliance сообщил о росте клиентских депозитов на $2 млрд в период с 31 марта по 12 мая.

Рост клиентских депозитов банка подчеркнул уверенность клиентов в стабильном финансовом состоянии Western Alliance несмотря на недавние банкротства трех региональных кредиторов США: Silicon Valley Bank, Signature Bank и First Republic Bank, замечает Fox News.

Среди лидеров роста акций региональных банков Америки в среду: PacWest Bancorp (+21,7%), Comercia Incorporated (+12,5%), Zions Bancorporation, Western Alliance Bancorp (+10,2%) и KeyCorp (+8,6%).

Goldman Sachs: в следующие 10 лет ИИ увеличит прибыль компаний из S&P 500 на 30%

Эксперты из американского инвестбанка считают, что повсеместное внедрение искусственного интеллекта повысит производительность компаний в среднем на 1,5% в год в течение следующих десяти лет.

При этом, технологические компании будут главными бенефициарами внедрения технологий ИИ, считают в Goldman Sachs.

Между тем, на текущий момент аналитики из Goldman по-прежнему рекомендуют инвесторам распределять свои инвестиции на рынке США в бумагах представителей циклических и защитных секторов, больше всего рекламируя секторы энергетики и здравоохранения.