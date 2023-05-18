Катар заинтересовался покупкой «Манчестер Юнайтед». Акции подорожали на 7%

Акции английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» подорожали после открытия торгов на 6,75%. Об этом следует из данных Нью-Йоркской фондовой биржи.На предварительных торгах утром, до открытия биржи, рост был еще более значительным: он доходил до 10%, написал Bloomberg.

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Как изменилась стоимость акций

По состоянию на вечер 17 мая, цена акций достигали $20,25 за бумагу, что на $1,28 больше, чем было на закрытии торгов 16 мая.

Акции футбольного клуба дорожают на фоне сообщения о новом предложении о его покупке. Газета The Times сообщила, что катарский шейх Джасим Бин Хамад бин Халифа Аль-Тани улучшил свое финальное предложение по приобретению 100% клуба примерно до 5 млрд фунтов стерлингов (порядка $6,31 млрд).

Катарский шейх борется за покупку команды с британским миллиардером Джеймсом Рэтклиффом — основателем нефтехимической компании Ineos Group. The Guardian написала, что шейх предложил больше 5,5 млрд фунтов ($6,85 млрд).

Что известно о продаже клуба

«Манчестер Юнайтед» отказался от комментариев Reuters по поводу сделки. Инвестиционный банк Raine Group, который занимается процессом продажи, не ответил на запрос агентства. Daily Mail писала, что американская семья Глейзеров, которая сейчас является основным владельцем «Манчестер Юнайтед», запрашивала 6 млрд фунтов стерлингов ($7,47 млрд по текущему курсу).

«Манчестер Юнайтед» — одна из самых известных команд в мировом футболе. Продажа клуба может стать крупнейшей сделкой со спортивной франшизой в мире, писал ранее Bloomberg.

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