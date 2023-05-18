За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 510 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 201 100 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
510 российских оккупантов, 8 ракет и 11 БПЛА. Потери врага за 17 мая
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Потери врага
- личного состава — около 201100 (+510) человек ликвидировано,
- танков — 3773 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 7373 (+8) ед,
- артиллерийских систем — 3198 (+32) ед,
- РСЗО — 563 (+1) ед,
- средства ПВО — 318 (+0) ед,
- самолетов — 308 (+0) ед,
- вертолетов — 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2759 (+11),
- крылатые ракеты — 990 (+8),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6073 (+6) ед,
- специальная техника — 418 (+1).
Источник: Минфин
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