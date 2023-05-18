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18 мая 2023, 9:39 Читати українською

В TransferGo подсчитали, сколько денег перевели украинцам из-за границы за год войны

В течение 12 месяцев с начала полномасштабного вторжения России пользователи TransferGo осуществили более 5,5 миллиона переводов средств в Украину. Общая сумма переводов за год составила более 500 миллионов евро. Об этом пишет ubr.ua.

В течение 12 месяцев с начала полномасштабного вторжения России пользователи TransferGo осуществили более 5,5 миллиона переводов средств в Украину.
Фото: freepik

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Откуда больше всего трансакций

В пятерку стран, откуда было совершено больше всего трансакций, вошли Польша, Чехия, Литва, Венгрия и Германия. Значительное количество переводов украинцы также получили из Великобритании, Словакии, Эстонии, Дании и Франции.

«С первых дней войны мы стали свидетелями того, как люди со всего мира пытались поддержать Украину, направляя сбережения своим близким и знакомым, а также благотворительным организациям. Как следствие, количество переводов в Украину за год выросло на 30%», — отметил генеральный директор и соучредитель TransferGo Даумантас Двилинкас.

Имея острую потребность осуществлять мгновенные и безопасные переводы домой, услугами TransferGo активно пользовались и украинцы, вынужденные покинуть страну из-за войны. Так, за год количество украинских пользователей сервиса выросло на 63% и достигло отметки почти в 2,5 миллиона человек.

В ответ на преступную агрессию против Украины TransferGo стал одним из первых международных сервисов, отменивших возможность перевода средств в россию.

Также в сервисе отказались от какой-либо комиссии за переводы в Украину не только по карточкам, но и за IBAN из всех стран Европы, чтобы украинцы смогли получать средства быстро и безвозмездно.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+15
zig4free
zig4free
18 мая 2023, 9:43
#
И одна из первых запретила переводы из Украины.
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