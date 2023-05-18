Гривна укрепилась к евро на 22 копейки. Официальный курс валют

18 мая европейская валюта подешевела на 22 копейки. НБУ установил официальный курс на уровне 39,59 гривны за евро . По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне. Об этом свидетельствуют данные НБУ .

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Валютный рынок

17 мая НБУ установил официальный курс на уровне 39,81 гривны за евро .

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевело на 14 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже.

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