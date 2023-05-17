Чехия готова принять еще 170 тысяч членов семей беженцев из Украины

В 2023 году 330 тысяч граждан Украины перерегистрировались или получили статус временной защиты в Чехии. При этом страна может принять максимум 500 тысяч беженцев. Об этом национальная координатор по интеграции беженцев в Чехии Клара Шимачкова-Лауренчикова рассказала в интервью Радио Свобода.

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«Мы смогли одновременно принять 500 тысяч беженцев, и я считаю, что это и есть наш лимит. А сейчас мы зарегистрировали 330 тысяч украинцев в течение весны этого года. Поэтому я считаю, что наша общая способность — это принять около 500 тысяч человек из Украины», — заявила она.

Таким образом, Чехия готова принять еще примерно 170 тысяч украинцев, которые изъявят желание получить временную защиту в стране. Клара Шимачкова-Лауренчикова отметила, что прежде Прага готовится принять членов семей беженцев, уже живущих в Чехии.

Она добавила, что 90 тысяч украинских беженцев уже нашли работу в Чехии, а более 50 тысяч украинских детей посещают чешские школы.

Напомним

«Минфин» писал, что 7 февраля нижняя палата парламента Чехии поддержала в первом чтении предложенный правительством законопроект «Lex Ukrajina», изменяющий правила финансовой поддержки украинских беженцев, проживающих в стране.

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