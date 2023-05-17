Курс валют на вечер 17 мая: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 14 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже.

Валюта Открытие 17 мая Закрытие 17 мая Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 39,69/40,08 39,55/39,93 14/15

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,30−37,68 грн. Евро покупают за 40,60 грн, а продают за 41,18 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,45−37,60, евро — 40,86−41,08 грн.

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