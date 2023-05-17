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17 мая 2023, 19:02 Читати українською

Укрзализныця: Пассажиры впервые купили больше билетов через приложение, чем в кассах

В апреле доля продажи железнодорожных билетов через приложение Укрзализныци впервые превысила объемы продаж в кассах, достигнув 22,8% от общего количества проданных билетов. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В апреле доля продажи железнодорожных билетов через приложение Укрзализныци впервые превысила объемы продаж в кассах, достигнув 22,8% от общего количества проданных билетов.

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Сколько купили билетов

Уточняется, что в кассах пассажиры приобрели 22,3% билетов от общего объема. В общей сложности компания продает 78% билетов на поезда онлайн: через приложение, официальный сайт, чат-боты и партнерские каналы продаж.

Заместитель директора департамента по вопросам информационных технологий Укрзализныци Виктория Галатин отметила, что ее команда постоянно проводит анализ обращений пассажиров, чтобы корректировать свои цели в соответствии с реальными потребностями.

«Например, в одном из последних релизов мы добавили возможность докупить билеты на животных и багаж до уже существующего билета — раньше это можно было сделать исключительно в кассе. Видим, что эта функция и все предварительно реализуемые — востребованы и пользуются спросом среди пользователей. Имеем еще много требований к функциональности, которые упорядочены по степени важности, и дальше продолжаем работать над улучшением наших онлайн услуг», — рассказала она.

Источник: Минфин
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