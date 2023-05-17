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17 мая 2023, 18:13 Читати українською

Россия нанесла ущерб инфраструктуре Украины на $147,5 миллиарда — KSE Institute

Общая сумма прямого задокументированного ущерба, нанесенная инфраструктуре Украины из-за полномасштабного вторжения россии, по состоянию на апрель 2023 года достигает $147,5 млрд (по стоимости замещения). Об этом сообщает пресс-служба KSE Institute.

Общая сумма прямого задокументированного ущерба, нанесенная инфраструктуре Украины из-за полномасштабного вторжения россии, по состоянию на апрель 2023 года достигает $147,5 млрд (по стоимости замещения).
Фото: t.me/vitaliy_klitschko

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По оценке экспертов проекта KSE Institute «Россия заплатит», по итогам апреля 2023 года сумма убытков жилого фонда по сравнению с февралем этого года выросла на $1,2 млрд — с $53,6 млрд до $54,4 млрд. Общее количество поврежденных или разрушенных жилых домов, среди которых частные, многоквартирные дома и общежития — почти 158 тыс.

На втором и третьем месте по сумме ущерба остаются сферы инфраструктуры и промышленности и потерь предприятий. Сумма убытков инфраструктуры остается без изменений — $36,2 млрд, в то же время активы предприятий разрушены или повреждены еще на $100 тыс. и общая сумма таких убытков составляет $11,4 млрд.

До $9,1 млрд выросли убытки, которые война нанесла инфраструктуре сферы образования. Учреждения сферы образования и дальше терпят повреждения и разрушения из-за войны. По итогам апреля этого года общее количество поврежденных и разрушенных образовательных объектов достигает 3,2 тысячи, среди них — более 1,5 тысячи заведений среднего образования, почти тысяча — дошкольного, 538 — высшего образования.

Также еще на $200 млн выросли прямые потери из-за повреждений энергетической инфраструктуры и в настоящее время общая сумма такого ущерба составляет $8,3 млрд.

Еще на $0,9 млрд вырос нанесенный сфере здравоохранения ущерб. По сравнению с февралем 2023 года по состоянию на апрель потери отрасли здравоохранения выросли с $1,8 млрд до $2,7 млрд. Всего в результате войны разрушены или повреждены 806 объектов, среди них — 367 больниц и 341 амбулатория. Отметим, что в текущем отчете уменьшилось количество медицинских учреждений после уточнения актуальной информации от местных администраций.

Эксперты проекта «Россия заплатит» переоценили убытки сферы ЖКХ в соответствии с новыми данными местных администраций и на основе обновленных предположений относительно интенсивности влияния боевых действий на эту отрасль. Так, обновленная оценка суммы ущерба этой сферы по итогам первого года полномасштабной войны составила $1,4 млрд, а на апрель 2023 года — $2,7 млрд.

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Источник: Минфин
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