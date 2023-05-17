НБУ утвердил техническое задание для оценки устойчивости банков

Нацбанк утвердил «Техническое задание по осуществлению оценки устойчивости банков и банковской системы Украины в 2023 году». Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Как будет производиться оценка

Начатая Нацбанком оценка устойчивости будет производиться в три этапа:

оценка качества активов банка (кредитов юридических и физических лиц);

экстраполяция результатов на все кредитные операции банка (при необходимости);

оценка характеристик деятельности банка по базовому сценарию с определением нужных уровней нормативов достаточности капитала.

Что означает техническое задание

Утвержденное Техническое задание определяет подходы к проверке качества активов, оценке стоимости имущества, полученного банком в залог, формы отчетов и рабочих документов для осуществления такой проверки и последующих этапов оценки устойчивости, правила формирования выборки кредитов и (при необходимости) экстраполяции результатов оценки качества активов на кредиты, не попавших в выборку.

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Проверка оценки стоимости имущества предусматривает получение экспертной позиции Фонда государственного имущества Украины (при необходимости), взаимодействие с которым будет осуществляться на основании заключенного меморандума.

Согласно утвержденному Техническому заданию до 1 октября 2023 года будет осуществлен первый этап оценки путем проведения внеплановых инспекционных проверок.

Для проведения третьего этапа эта задача будет дополнена моделью оценки показателей банков по базовому макроэкономическому сценарию и параметрам этого сценария.

Техническое задание для осуществления оценки устойчивости утверждено решением Правления Национального банка Украины № 189-рш от 16 мая 2023 года, которое вступило в силу с момента принятия.