Нацбанк утвердил «Техническое задание по осуществлению оценки устойчивости банков и банковской системы Украины в 2023 году». Об этом говорится в сообщении регулятора.
НБУ утвердил техническое задание для оценки устойчивости банков
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Как будет производиться оценка
Начатая Нацбанком оценка устойчивости будет производиться в три этапа:
- оценка качества активов банка (кредитов юридических и физических лиц);
- экстраполяция результатов на все кредитные операции банка (при необходимости);
- оценка характеристик деятельности банка по базовому сценарию с определением нужных уровней нормативов достаточности капитала.
Что означает техническое задание
Утвержденное Техническое задание определяет подходы к проверке качества активов, оценке стоимости имущества, полученного банком в залог, формы отчетов и рабочих документов для осуществления такой проверки и последующих этапов оценки устойчивости, правила формирования выборки кредитов и (при необходимости) экстраполяции результатов оценки качества активов на кредиты, не попавших в выборку.
Читайте: НБУ начинает оценку устойчивости банковской системы: сколько и каких банков будет закрыто
Проверка оценки стоимости имущества предусматривает получение экспертной позиции Фонда государственного имущества Украины (при необходимости), взаимодействие с которым будет осуществляться на основании заключенного меморандума.
Согласно утвержденному Техническому заданию до 1 октября 2023 года будет осуществлен первый этап оценки путем проведения внеплановых инспекционных проверок.
Для проведения третьего этапа эта задача будет дополнена моделью оценки показателей банков по базовому макроэкономическому сценарию и параметрам этого сценария.
Техническое задание для осуществления оценки устойчивости утверждено решением Правления Национального банка Украины № 189-рш от 16 мая 2023 года, которое вступило в силу с момента принятия.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .
Комментарии