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17 мая 2023, 15:17 Читати українською

Экс-руководителю Укртатнафты сообщили о новом подозрении в присвоении топлива на 2 миллиарда

Бывшему исполняющему обязанности первого заместителя председателя правления компании «Укртатнафта» (2019−2022 годы) сообщили о новом подозрении в присвоении топлива на 2 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Бывшему исполняющему обязанности первого заместителя председателя правления компании «Укртатнафта» (2019−2022 годы) сообщили о новом подозрении в присвоении топлива на 2 млрд грн.
Фото: esbu.gov.ua

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Новые правонарушения

Правоохранители установили новые факты правонарушений, совершаемых должностными лицами нефтеперерабатывающей компании.

Так, через сеть магистральных нефтепроводов они незаконно переместили нефть весом свыше 72 тысяч тонн из таможенных складов на территорию нефтеперерабатывающего завода для дальнейшего изготовления светлых нефтепродуктов.

Затем топливо было реализовано без отражения в бухгалтерском и налоговом учетах. Примерная стоимость продукции составляет более 2 млрд грн.

Напомним

Ранее детективы БЭБ сообщили о подозрении бывшему исполняющему обязанности первого заместителя Председателя Правления ПАО «Укртатнафта» в умышленном уклонении от уплаты акцизного налога за январь-февраль 2022 года почти на 1,3 млрд грн.

Также бывший главный бухгалтер нефтеперерабатывающей компании уведомлен о подозрении в пособничестве в умышленном уклонении от уплаты акцизного налога за январь 2022 года на сумму свыше 605 млн грн.

«Минфин» писал, что Бюро экономической безопасности обеспечило возмещение в государственный бюджет 531 млн грн акцизного налога по делу ПАО «Укртатнафта».

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Источник: Минфин
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