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17 мая 2023, 13:37 Читати українською

43 государства одобрили соглашение о реестре убытков от агрессии рф

На саммите Совета Европы в Исландии подписали соглашение о реестре убытков от агрессии россии. Об этом сообщает из Рейкьявика корреспондент «Европейской правды», ознакомившийся с содержанием документа.

На саммите Совета Европы в Исландии подписали соглашение о реестре убытков от злости России.
Фото: kmu.gov.ua

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Соглашение, которое будет подписано как договор Совета Европы, предусматривает привлечение также государств вне организации. В то же время, отдельные члены СЕ могут воздержаться от подписания.

На данный момент создание реестра убытков, который будет расположен в Гааге, поддержали или пообещали поддержать после завершения внутренних процедур 43 государства, в том числе все государства G7 (включая США, Канаду и Японию, не являющиеся членами Совета Европы). В составе Совета Европы — 46 членов. 7 государств-членов СЕ решили не приобщаться к этой «антироссийской» договоренности.

Договор предусматривает создание базы данных для фиксации доказательств потерь или ущерба, причиненного государству Украины, физическим и юридическим лицам через противоправные действия рф, начиная с 24 февраля 2022 года. Также в эту базу данных будут вноситься финансовые претензии пострадавших к РФ.

Предполагается, что согласованные и подтвержденные претензии будут реализованы со временем, когда международное сообщество согласует механизм компенсации и источники его наполнения.

В официально подписанных в Рейкьявике документах есть ссылка на этот будущий механизм с обозначением того, что его еще предстоит согласовать.

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Источник: Минфин
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