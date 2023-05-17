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17 мая 2023, 12:18 Читати українською

Энергетики получат дешевые кредиты на десять лет

Кабинет министров предоставит финансовую поддержку энергетическим компаниям, пострадавшим от ракетных обстрелов россиян. Компании смогут получить дешевые кредиты по программе «5−7-9» и государственную гарантию по коммерческим кредитам на 10 лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление № 489.

Кабинет министров предоставит финансовую поддержку энергетическим компаниям, пострадавшим от ракетных обстрелов россиян.
Фото: slovoidilo.ua

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В частности, внесены изменения в постановление от 24 января 2020 г. № 28 «О предоставлении финансовой государственной поддержки» (о компенсации большей части процентной ставки из госбюджета, программа «5−7-9»).

Кредиты

Кредиты могут предоставляться на «восстановление, ремонт или замену поврежденной в результате боевых действий энергетической инфраструктуры тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей, необходимых для постоянного прохождения осенне-зимнего периода 2023/24 года».

Кредит предоставляется на срок до 10 лет на ремонт, не превышающий 3,6 млн грн за 1 МВт установленной мощности и не более 90% стоимости необходимого финансирования.

Кроме того, правительство решило предоставить энергетическим компаниям государственные гарантии по коммерческим кредитам и внесло изменения в постановление от 14 июля 2021 г. № 723 «Некоторые вопросы предоставления государственных гарантий на портфельной основе».

Гарантии будут предоставляться на срок до 10 лет «для обеспечения долговых обязательств по кредиту, предоставляемому для восстановления, ремонта или замены поврежденной в результате боевых действий энергетической инфраструктуры тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей, необходимых для устойчивого прохождения осенне-зимнего периода 2023/24 года».

Государственная гарантия означает существенное удешевление кредита.

Источник: Минфин
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