Украина сможет получить от Кореи до $8 миллиардов кредитов

Украина и Корея договорились о сотрудничестве, в рамках которого предполагается получение до $8 млрд кредитных средств под, в частности, проекты по восстановлению. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Помощь Кореи

В среду правительства двух стран подписали предварительное соглашение по кредитам от Фонда экономического развития и сотрудничества (EDCF), подразделения Корейского экспортно-импортного банка.

По словам министра экономики Юлии Свириденко, Украина включена в список приоритетных стран двустороннего сотрудничества с Кореей в рамках программы Официальной помощи развитию.

Сумма транша

Она отметила, что первый транш от корейской стороны может составить до $300 млн и станет доступен в течение 3−4 месяцев с момента подписания второго этапа ожидаемого через месяц соглашения.

«Следующий транш до $3 млрд долл. станет доступным в 2024 году с постепенным увеличением лимита до $8 млрд по мере наполнения пайплайных проектов. Также Украина сможет использовать корейские мощности и опыт для послевоенного восстановления разрушенной инфраструктуры, промышленных и гражданских объектов», — добавила Свириденко.

Условия кредита

Денежные средства будут привлечены на период до 40 лет по льготным процентам под 0,15% годовых с отсрочкой возврата тела кредита на 10 лет.

В Минэкономики надеются, что в ближайшие недели стороны завершат работу над формальностями, после чего правительства смогут предоставить бизнес-сообществам Украины и Кореи первые проекты под финансирование Фонда экономразвития Кореи.

Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте.

Промокод на 10% скидку: minfin10.