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17 мая 2023, 11:57 Читати українською

Украина сможет получить от Кореи до $8 миллиардов кредитов

Украина и Корея договорились о сотрудничестве, в рамках которого предполагается получение до $8 млрд кредитных средств под, в частности, проекты по восстановлению. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

Украина и Корея договорились о сотрудничестве, в рамках которого предполагается получение до $8 млрд кредитных средств под, в частности, проекты по восстановлению.
Фото: me.gov.ua

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Помощь Кореи

В среду правительства двух стран подписали предварительное соглашение по кредитам от Фонда экономического развития и сотрудничества (EDCF), подразделения Корейского экспортно-импортного банка.

По словам министра экономики Юлии Свириденко, Украина включена в список приоритетных стран двустороннего сотрудничества с Кореей в рамках программы Официальной помощи развитию.

Сумма транша

Она отметила, что первый транш от корейской стороны может составить до $300 млн и станет доступен в течение 3−4 месяцев с момента подписания второго этапа ожидаемого через месяц соглашения.

«Следующий транш до $3 млрд долл. станет доступным в 2024 году с постепенным увеличением лимита до $8 млрд по мере наполнения пайплайных проектов. Также Украина сможет использовать корейские мощности и опыт для послевоенного восстановления разрушенной инфраструктуры, промышленных и гражданских объектов», — добавила Свириденко.

Условия кредита

Денежные средства будут привлечены на период до 40 лет по льготным процентам под 0,15% годовых с отсрочкой возврата тела кредита на 10 лет.

В Минэкономики надеются, что в ближайшие недели стороны завершат работу над формальностями, после чего правительства смогут предоставить бизнес-сообществам Украины и Кореи первые проекты под финансирование Фонда экономразвития Кореи.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Сергій Т
Сергій Т
17 мая 2023, 12:16
#
Дякуємо адекватним корейцям! 👍
+
0
ZiDion
ZiDion
17 мая 2023, 13:12
#
Розкрадуть, як завжди
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