За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 610 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 200590 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
610 российских оккупантов, 9 ракет и 16 БПЛА. Потери врага за 16 мая
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Потери врага
- личного состава — около 200 590 (+610) человек ликвидировано,
- танков — 3771 (+9) ед,
- боевых бронированных машин — 7365 (+17) ед,
- артиллерийских систем — 3166 (+16) ед,
- РСЗО — 562 (+0) ед,
- средства ПВО — 318 (+2) ед,
- самолетов — 308 (+0) ед,
- вертолетов — 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2748 (+16),
- крылатые ракеты 982 (+9),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6067 (+19) ед,
- специальная техника — 417 (+7).
Источник: Минфин
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