610 российских оккупантов, 9 ракет и 16 БПЛА. Потери врага за 16 мая

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

17 мая 2023, 8:15 Читати українською

610 российских оккупантов, 9 ракет и 16 БПЛА. Потери врага за 16 мая

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 610 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 200590 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 610 оккупантов.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Потери врага

  • личного состава — около 200 590 (+610) человек ликвидировано,
  • танков — 3771 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин — 7365 (+17) ед,
  • артиллерийских систем — 3166 (+16) ед,
  • РСЗО — 562 (+0) ед,
  • средства ПВО — 318 (+2) ед,
  • самолетов — 308 (+0) ед,
  • вертолетов — 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2748 (+16),
  • крылатые ракеты 982 (+9),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6067 (+19) ед,
  • специальная техника — 417 (+7).
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
0
Сергей Панасенко
Сергей Панасенко
17 мая 2023, 10:08
#
На востоке Польши зафиксированы скачки радиации в воздухе. Об этом во вторник, 16 мая, рассказал израильский политолог, бывший руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Как написал эксперт в своем Telegram-канале, 15 мая в польском Люблине измерительные приборы зарегистрировали резкое повышение уровня висмута — в 6−7 раз. Политолог напомнил, что висмут — это продукт распада обедненного урана, используемого в боеприпасах.
+
0
Сергей Панасенко
Сергей Панасенко
17 мая 2023, 10:50
#
Скорость подкалиберного снаряда при попадании-(±) 1000−1700 м.с. в зависимости от дальности цели. Скорость разлета снарядов при поражении склада (?). Скорости разлета снарядов при поражении склада сопоставимы с их «рабочей» скоростью… Сдетонировали унитарные снаряды танка-они в момент поражения, мягко говоря «разом выстрелили» внутри здания склада. Если даже не выстрелили то скорость разлета боеприпасов была достаточной для удара и начала реакции «горения обедненного урана» и перехода его в окислы. Само давление при разовом взрыве склада с боеприпасами было таким что энергии в момент «сильнейшего» взрыва было достаточно чтоб начать реакцию горения. Обедненный Уран Пирофорен-способен в мелкодисперсном состоянии к самовоспламенению на воздухе при отсутствии нагрева. На ЧАЭС в свое время взорвался реактор-так там один реактор и около десятка урановых стержней всего! А сколько вреда…
+
0
Сергей Панасенко
Сергей Панасенко
17 мая 2023, 10:51
#
Здесь в каждом снаряде по урановому стержню, сколько снарядов сдетанировало и сколько стержней рассыпалось и сгорело при взрыве 1000, 2000…Чем О У коварен-«фона» он почти не дает, но смертельно опасны сами его частицы как таковые. Частичка окисла ОУ попавшая в органы дых.системы организма и в пищеварительную систему не ВЫВОДИТСЯ и вокруг «опасной частички» формируется раковая опухоль, продолжительность жизни после заражение до-4−6 лет! Возможное горение урана отчетливо видно на некоторых видео. Эффект «кремня зажигалки"-тем более если он чуть не до облаков-ни с чем не спутать-а это и есть результат горения пирофорного металла-а их не так уж много-5 или 6-уран в их числе.
+
0
Сергей Панасенко
Сергей Панасенко
17 мая 2023, 10:51
#
Их числе. Не «заминать» нужно ситуацию, а проводить срочную эвакуацию нескольких миллионов человек разово и ОТЧУЖДАТЬ ТЕРИТОРИЮ ЗОНЫ ЗАРАЖЕНИЯ. Всем без исключения в зоне заражения на момент эвакуации нужно предоставить СИСТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ-прочие действия аналогичны с действ. при ядерном взрыве…Туда колонны общественного транспорта уже «вчера» должны были подойти и начать немедленную эвакуацию населения. Облако смертельно опасной взвеси аж до Люблина-это не шутки
+
0
Сергей Панасенко
Сергей Панасенко
17 мая 2023, 10:51
#
Дополнение: Это сколько миллионов человек нужно поставить на мед наблюдение, Для раннего выявления раковой опухоли в случае поражения организма частичкой окисла ОУ? Это сколько миллионов человек нужно выводить за зону отчуждения? Это области! не то чтоб города-области целые! Это сколько тысяч гектаров земель придется вывести из СХ оборота?! Допрыгались-нечего сказать. Там автотранспорту без спец. фильтрационной системы нечего делать, не говоря уже про людей которым даже противогазов не раздали. Со всех складов что поблизости нужно вести СИЗ, людям полный запрет на выход из жилья, закрыть все окна наглухо и ждать эвакуационных бригад (и.т.д)
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами